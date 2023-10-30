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«Огневое прочесывание»: как работают в зоне СВО испытанные «Грады»

Елена Сивонен
07:06 30.10.2023
Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Она поражает площади, равные нескольким футбольным полям. Уничтожает все вокруг: опорные пункты, живую силу и военную технику противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Огневая мощь реактивного «Града» заставляет землю здесь вибрировать. А там, на позициях боевиков, в 20 километрах отсюда, куда бьют ракеты, и вовсе не оставляет противнику шансов убежать и скрыться. РСЗО в зоне поражения уничтожает все живое и неживое. Иногда удары наносятся по нескольким рубежам, для чего в установку заряжается полный пакет. Реактивщики называют это «огневым прочесыванием».

«Цели мы отрабатываем практически все, которые обнаружат разведчики. Частота также зависит от разведчиков. Каждый день практически отрабатываем. Не так давно поражали колонну бронетехники до 6 единиц и до 50 человек личного состава», - рассказывает командир батареи РСЗО «Град» с позывным «Дон».

Водитель дает полный газ. Боевую машину нужно срочно укрыть, спрятать. «Град» - более чем желанная цель для нацистов. Вот и сейчас по рации командиру расчета передают: рядом кружит беспилотник. Промедление может быть опасно. 

Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Она поражает площади, равные нескольким футбольным полям. Уничтожает все вокруг: опорные пункты, живую силу и военную технику противника.

Реактивщики меняют огневую позицию. Новая - в зарослях кустарника. Расчет все делает быстро. Координаты есть. Командир батареи уже у артиллерийской буссоли - совмещает метку с коллиматорной сеткой. Это специальный прибор, который помогает артиллеристам наводиться в условиях ограниченной видимости. И реактивная система к ведению огня готова.

Успех любой боевой задачи напрямую зависит от слаженности расчета. Этот работает как единый механизм. Ребята уже год вместе бьют врага на Купянском направлении.

«Уже второй дом. Ты просыпаешься и понимаешь, что, вроде как, не было никакой гражданской жизни. Вторая семья. Как говорится, друг познается в беде, все ребята очень классные. Нет никаких проблем. Поставили задачи - быстренько встали и все сделали», - рассказывает наводчик РСЗО «Град» с позывным «Банан».

Снаряды «Града» мешают с землей вражеские укрепления и опорные пункты, стирают в пыль позиции неприятеля, заставляют умолкнуть его орудия. Так, огнем артиллерии, расчеты РСЗО каждый день оказывают уверенную поддержку нашим войскам в ходе боевых действий на СВО.

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