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Путин: США и их сателлиты извлекают из мировой нестабильность кровавую ренту

Ян Брацкий
21:31 30.10.2023
По словам главы государства, США стремятся ослабить своих конкурентов, создавая хаос по всему миру.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Гавриил Григоров POOL РИА Новости
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Президент Владимир Путин назвал элиты США главными бенефициарами мировой нестабильности. О роли официального Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке глава государства заявил на заседании Совета безопасности России. 

«Мы видим, что вместо наказания террористов Израиль стал мстить по принципу коллективной ответственности… Эти бомбардировки ничем оправдать нельзя. Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос. Кому он выгоден? США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности», - заявил Путин.

Сегодня США слабеют и теряют свои позиции в мире, которые постепенно уходят в прошлое, уточнил президент. Однако, Штаты не готовы с этим мириться и пользуясь мировым хаосом стремятся продлить доминирование и диктатуру, отметил Путин. Самый простой способ - дестабилизация конкурентов, к которым США относят и Россию, констатировал президент.

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