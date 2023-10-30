Враг в глухой обороне: что изменилось на передовой Южно-Донецкого направления

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Перед боем штурмовики говорят о чем угодно, только не о том, что ждет впереди. Пока готовят оружие все больше шутят. Их цель – вражеский опорный пункт. Ставка на эффект внезапности, и он себя оправдал.

Бой продлился всего 20 минут. А ему предшествовала длительное изучение опорного пункта разведкой – поведения противника, частоты ротаций, позиций для глаз – так военные называют дозорные посты. Решили брать хитростью. Одна группа мотострелков из Бурятии пошла в лоб, отвлекая боевиков. Две другие еще в ночь ползком подобрались с флангов.

«Парни, получается, 6 человек ползли 3 часа, около 3 часов. Контролировала их птичка, чтобы они не промахнулись никуда. Всё, парни заползли. Трое спало, пятеро было на глазах», - сказал командир роты с позывным «Чех».

Им меньше всех пришлось стрелять. Когда боевики услышали первые выстрелы по фронту, фланговые группы уже зашли во вражеские окопы. Штурмовик с позывным «Черный» как раз из тех, кто несколько часов пробирался ползком под покровом ночи.

«Я молился всем богам, когда полз. Чтобы нас удача не покинула. Но заползли, дай бог нормально. Застали их врасплох. Они не ожидали этого»,- рассказал рядовой с позывным «Черный».

Опорник держали украинские мобилизованные. Пленный Сергей Патц рассказывает, ему повестку вручили на блокпосту, когда ехал к маме в Чернигов. А дальше отправили за границу учиться.

«Мы выезжали на территории Франции. С территории Украины выезжали на территорию Польши. А уже оттуда самолётом на территорию Франции...Здесь эти знания, которые преподавали французы не пригодились. Атака была внезапная и никакие знания нам не помогли», - сказал Сергей Патц.

Рассказывает, как выдали им иностранное оружие. Но перед тем, как отправить на передовую, отобрали. О том, как к своим относится командование ВСУ, говорят детали.

«Когда уже пленных захватили, также мы захватили их средство радиосвязи. Радиостанцию. Я сидел, слышал все их переговоры. Те, которые сидели и изначально не хотели сдаваться. Там сидели в окопах. У них была вторая рация. Но, видимо, их начальники кричали, что наводите артиллерию, разносите весь опорник», - рассказывал командир мотострелкового взвода с позывным «Витос».

Характер боевых действий на Южно-Донецком направлении изменился, говорят бойцы. После попыток атаковать в рамках украинского контрнаступления, противник сел в глухую оборону. Инициативу перехватывают наши бойцы Восточной группировки.

«Опорник за опорником, двигаемся по кнопкам. Пытаемся выбить противника, но противник сопротивляется», - заявил командир мотострелкового взвода с позывным «Жаков».

Двигаться по кнопкам – значит по секторам, на которые поделены рубежи и районы назначенные для преодоления. За последние месяцы немало таких кнопок перешли под контроль российских войск. И уже намечены под зачистку следующие.