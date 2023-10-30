У некрополя Кремлевской стены почтили память маршала Дмитрия Устинова

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У некрополя Кремлевской стены почтили память выдающегося государственного деятеля, бывшего министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова. Торжественные мероприятия приурочили к 115-летию со дня его рождения.

Под звуки военного оркестра к урне с прахом Дмитрия Федоровича Устинова возложили венки и цветы. Помимо офицеров Главного командования Сухопутных войск и ветеранов, участие в мероприятиях принял внук Героя Советского Союза Сергей Немцов.

«В любой семье есть такие родственники. Кто-то воевал на фронте, кто-то сражался в тылу, у всех есть большие истории. Важно не забывать свою кровь, родню, тех, кто прошел большой путь. У нас нет другого пути, необходимо сохранять память и историческую правду. У нас страна героев. Кровь дает о себе знать, ты не можешь отступить», - сказал внук Дмитрия Федоровича Устинова.

Выдающийся военачальник и будущий государственный деятель Дмитрий Устинов родился 30 октября 1908 года в Самаре. Свой путь в Красной Армии он начал в 1922 году, участвовал в боях с басмачами. После учился и работал на ленинградском заводе «Большевик», дослужившись до директора этого предприятия.

С июня 1941 года по март 1946 года Устинов занимал пост наркома вооружения СССР. На своем посту он проявил себя, как знающий руководитель. Во многом благодаря его усилиям была блестяще организована работа всего военно-промышленного комплекса СССР, добавили в оборонном ведомстве.