ЦАХАЛ отказалась пустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

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Израиль отказался поставить в сектор Газа топливо, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, заявил на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовал его против нас», - приводит РИА Новости слова представителя ЦАХАЛ.

Ранее группировка ХАМАС сообщила, что рассматривает возможность обмена пленных - всего в заложниках удерживается примерно 222 человека - на топливо. Этот шаг не был точно определен, но рассматривался как один из вариантов. Изначально планировалась передача 50 заложников.