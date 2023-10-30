Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 ноября

Также она будет бесплатной в понедельник, 6 ноября.

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В Москве 4 ноября, в День народного единства, а также 6 ноября стоянка на всех улицах столицы будет бесплатной. Об этом сообщает Московский паркинг.

«5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму - бесплатно на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 руб. в час», - сказали в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Было добавлено, что парковки со шлагбаумом будут оставаться платными в течение всех праздничных и выходных дней.

«Делаем уличные парковки бесплатными в дни государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - приводятся слова главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что бесплатные парковки не оказывают отрицательного влияния на трафик, так как в это время в город приезжает меньшее число автомобилистов, чем в будни.