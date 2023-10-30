Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

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Известный советский и российский музыкант, педагог, профессор Тигран Алиханов найден мертвым в своей квартире 29 октября. О его смерти сообщил ректорат Московской консерватории, где Алиханов более 20 лет был главой кафедры камерного ансамбля и квартета.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 29 октября 2023 года заведующего кафедрой камерного ансамбля и струнного квартета, народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича Алиханова», - сообщается на сайте Московской консерватории.

Тело Народного артиста России обнаружила дочь знаменитого пианиста Мария, сообщает Telegram-канал Baza. Причина смерти бывшего ректора Московской консерватории пока не названа. По информации Telegram-канала Shot, артист скончался от сердечной недостаточности.

Тигран Алиханов окончил Московскую консерваторию в 1966 году, а в 2005-2009 годах возглавил это учебное заведение. Более 40 лет профессор Алиханов отдал педагогической деятельности. Среди его выдающихся учеников — Ксения Башмет, Павел Нерсесьян и Юрий Мартынов. Алиханов вел сольную концертную деятельность, выступал с различными камерными ансамблями и симфоническими оркестрами в Австрии, Алжире, Венгрии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, США, Чехословакии и ЮАР. Кроме того, Тигран Алиханов трудился в Бюро пропаганды советской музыки Союза композиторов СССР. В 2002 году Алиханов получил звание Народного артиста России.