Целью грядущего увольнения названо стремление возложить на него всю ответственность за провалы на полях сражений.

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Владимир Зеленский планирует уволить одного из генералов, который отвечает за украинское контрнаступление, этой зимой. Об этом сообщает Time, ссылаясь на источники в окружении Зеленского.

Целью этого решения названо стремление возложить на уволенного генерала всю ответственность за военные провалы ВСУ.

Также, по сведениям Time, некоторые полевые командиры отказываются от приказов наступать, в том числе и когда их отдавали из офиса Зеленского. Пример тут - попытка его людей потребовать от ВСУ захватить Горловку. Ответ был краток и неуважителен: «Чем?»

Кроме этого, Time сообщает, что Зеленский здорово разозлился после неудачной поездки в США - там он ощутил на себе признаки усталости стран Запада от Украины. Владимир Зеленский рассматривает это как предательство.

Также утверждается, что Зеленский воспитал в себе нездоровую веру в возможность победить, которая граничит с мессианством и беспокоит некоторых его советников. Разговоры о перемирии при этом для Зеленского табуированы.

Неожиданный эффект произвело и увольнение всех областных военкомов - после этого действия репутация военных комиссариатов Украины была безнадежно испорчена. Мало кто хочет занять эти места, потому что это автоматически означает подозрения в коррупции.

При этом потери ВСУ всерьез подорвали мобилизационный потенциал - из-за них средний возраст украинского солдата увеличился до 43 лет.