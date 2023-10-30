В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Time: Зеленский собирается уволить генерала, отвечающего за контрнаступление ВСУ

Тимур Шерзад
18:31 30.10.2023
Целью грядущего увольнения названо стремление возложить на него всю ответственность за провалы на полях сражений.
Time: Зеленский собирается уволить генерала, отвечающего за контрнаступление ВСУ
© Фото: Marcus Golejewski, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Владимир Зеленский планирует уволить одного из генералов, который отвечает за украинское контрнаступление, этой зимой. Об этом сообщает Time, ссылаясь на источники в окружении Зеленского. 

Целью этого решения названо стремление возложить на уволенного генерала всю ответственность за военные провалы ВСУ. 

Также, по сведениям Time, некоторые полевые командиры отказываются от приказов наступать, в том числе и когда их отдавали из офиса Зеленского. Пример тут - попытка его людей потребовать от ВСУ захватить Горловку. Ответ был краток и неуважителен: «Чем?»

Кроме этого, Time сообщает, что Зеленский здорово разозлился после неудачной поездки в США - там он ощутил на себе признаки усталости стран Запада от Украины. Владимир Зеленский рассматривает это как предательство. 

Также утверждается, что Зеленский воспитал в себе нездоровую веру в возможность победить, которая граничит с мессианством и беспокоит некоторых его советников. Разговоры о перемирии при этом для Зеленского табуированы. 

Неожиданный эффект произвело и увольнение всех областных военкомов - после этого действия репутация военных комиссариатов Украины была безнадежно испорчена. Мало кто хочет занять эти места, потому что это автоматически означает подозрения в коррупции.

При этом потери ВСУ всерьез подорвали мобилизационный потенциал - из-за них средний возраст украинского солдата увеличился до 43 лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:31 В стране и мире
Time: Зеленский собирается уволить генерала, отвечающего за контрнаступление ВСУ
17:57 В стране и мире
Минфин отметил разрыв между ставками по льготной и рыночной ипотеке
17:47 В стране и мире
В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной
17:26 В стране и мире
NYT: разведка Израиля приняла активность ХАМАС 7 октября за военные учения
17:18 В стране и мире
Видео
ХАМАС показал обращение трех заложниц к премьеру Израиля Нетаньяху
Популярное
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 млн рублей
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.