В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила

Пострадавшую может ожидать транспортировка на вертолете в центр детской травматологии в Санкт-Петербурге.

© Видео: podsluchano_voditeli_ptz, VK © Фото: podsluchano_voditeli_ptz, VK

В Петрозаводске 13-летняя девочка выжила после падения с большой высоты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

В социальных сетях появились кадры с камер наблюдения, на видео попал момент падения. Через некоторое время после случившегося рядом с ребенком появляются люди. Позже на место приехали медики и полиция.

Охлопков, ссылаясь на данные бригады скорой, пишет, что девочка «выпала с 10-11 этажа», однако это только предварительная информация.

«Состояние девочки тяжелое, стабильное. Сегодня провели консилиум врачей... Согласовали лечение», - написал он.

По его словам, завтра врачи проведут дополнительный осмотр и по его итогам примут решение о транспортировке пострадавшей на вертолете в Петербург для продолжения лечения в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.