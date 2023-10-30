Минфин отметил разрыв между ставками по льготной и рыночной ипотеке

Замминистра финансов указал на то, что не надо продлевать программу льготной ипотеки после 2024 года.

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В Министерстве финансов России зафиксировали «колоссальную» разницу ставок по льготной и рыночной ипотеке, однако пока не планируется повышение первоначального взноса по льготным программам ипотечного кредитования. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках Международного таможенного форума.

«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», - цитирует ТАСС замминистра.

Он отметил, что сейчас необходимо принять меры по «поджиманию» этой разницы, однако обсуждения вопроса об увеличении первоначального взноса еще не ведется. В Минфине согласны с предложениями Центробанка России по этому вопросу.

Также, по словам Моисеева, программу льготной ипотеки не надо продлевать по ее завершении в середине 2024 года.