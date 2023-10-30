В стране и мире В Подмосковье появится бесплатная система безопасности при утечках газа Иван Жарков Особое внимание планируют уделить социально незащищенной группе граждан, в числе которых одиноко проживающие пенсионеры. © Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press Читайте нас на: Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным лицам и ведомствам рассмотреть возможность бесплатной установки систем безопасности при утечках газа для ряда категорий семей. Особое внимание планируют уделить социально незащищенной группе граждан, в числе которых одиноко проживающие пенсионеры. «Здесь я предлагаю подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности - именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эта аппаратура более дорогая, но очень важная», - сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что трагические случаи указывают на необходимость большой модернизации газовой отрасли. «Газовая безопасность - тема, к сожалению, хорошо известная, понятная, важная. И наша задача - убедиться, что управляющие компании, „Мособлгаз“ и все, кто вовлечен в контроль, понимают, как и что мы должны сделать», - цитирует главу Подмосковья телеканал «360». Ранее глава «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал журналистам о старте проекта «Газовый участковый», в рамках которого сотрудники газовой службы проверят газовое оборудование жителей Подмосковья. Специалисты проведут поквартирный осмотр оборудования на предмет повреждений и утечек. Сотрудники обязаны быть в униформе с логотипом компании, а также предъявить удостоверение работника «Мособлгаза» с печатью, QR-кодом и сроком действия документа. Все осмотры будут проводиться бесплатно. Экспертное мнение и аналитика