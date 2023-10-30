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В Подмосковье появится бесплатная система безопасности при утечках газа

Иван Жарков
15:05 30.10.2023
Особое внимание планируют уделить социально незащищенной группе граждан, в числе которых одиноко проживающие пенсионеры.
В Подмосковье появится бесплатная система безопасности при утечках газа
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным лицам и ведомствам рассмотреть возможность бесплатной установки систем безопасности при утечках газа для ряда категорий семей.

Особое внимание планируют уделить социально незащищенной группе граждан, в числе которых одиноко проживающие пенсионеры.

«Здесь я предлагаю подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности - именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эта аппаратура более дорогая, но очень важная», - сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что трагические случаи указывают на необходимость большой модернизации газовой отрасли.

«Газовая безопасность - тема, к сожалению, хорошо известная, понятная, важная. И наша задача - убедиться, что управляющие компании, „Мособлгаз“ и все, кто вовлечен в контроль, понимают, как и что мы должны сделать», - цитирует главу Подмосковья телеканал «360».

Ранее глава «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал журналистам о старте проекта «Газовый участковый», в рамках которого сотрудники газовой службы проверят газовое оборудование жителей Подмосковья. Специалисты проведут поквартирный осмотр оборудования на предмет повреждений и утечек. Сотрудники обязаны быть в униформе с логотипом компании, а также предъявить удостоверение работника «Мособлгаза» с печатью, QR-кодом и сроком действия документа. Все осмотры будут проводиться бесплатно.

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