В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Книга рекордов Гиннесса проверяет возраст умершего самого старого пса в мире

Анна Назайкина
15:19 30.10.2023
Хозяин утверждает, что питомец прожил 31 год и 165 дней.
Книга рекордов Гиннесса проверяет возраст умершего самого старого пса в мире
© Фото: guinnessworldrecords.com
Читайте нас на:

Возраст самого старого пса в мире, умершего в 31 год, уточняется после некоторых заявлений, пишет издание Guardian, ссылаясь на представителя Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, собаки не стало 21 октября. Хозяин утверждает, что питомец по кличке Боби прожил 31 год и 165 дней. Алентежский мастиф, по его словам, родился 11 мая 1992 года.

«Мы знаем о вопросах, связанных с возрастом Боби, и изучаем их», - приводятся слова собеседника издания.

По информации газеты, общественность обратила внимание на фотографии пса в 1999 году, где у него лапы другого цвета.

Кроме того, сомнение по поводу возраста Боби выразили ветеринары. Проведенные анализы показали, что он был старым, однако они не подтверждают его точный возраст.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.