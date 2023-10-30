Книга рекордов Гиннесса проверяет возраст умершего самого старого пса в мире

Хозяин утверждает, что питомец прожил 31 год и 165 дней.

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Возраст самого старого пса в мире, умершего в 31 год, уточняется после некоторых заявлений, пишет издание Guardian, ссылаясь на представителя Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, собаки не стало 21 октября. Хозяин утверждает, что питомец по кличке Боби прожил 31 год и 165 дней. Алентежский мастиф, по его словам, родился 11 мая 1992 года.

«Мы знаем о вопросах, связанных с возрастом Боби, и изучаем их», - приводятся слова собеседника издания.

По информации газеты, общественность обратила внимание на фотографии пса в 1999 году, где у него лапы другого цвета.

Кроме того, сомнение по поводу возраста Боби выразили ветеринары. Проведенные анализы показали, что он был старым, однако они не подтверждают его точный возраст.