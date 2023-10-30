В Дагестане опровергли фейк об обсуждении переселения израильтян в регион

Ранее канал «Русский дом в Израиле» анонсировал встречу с участием администрации Дагестана по вопросу переселения граждан Израиля в республику.

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В Министерстве образования и науки Дагестана опровергли информацию о подготовке проведения онлайн-встречи по вопросу переселения граждан Израиля на территорию республики при участии представителей властных структур Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Представители ведомства не принимали и не планируют принимать участие в мероприятиях с указанной тематикой», - говорится в сообщении ведомства.

К записи министерства также было прикреплено фото с информацией о предложении принять участие во встрече по поводу переселения, где было анонсировано присутствие представителей администрации Махачкалы, Минобрнауки, Министерства здравоохранения республики, Дагестанской таможни и других республиканских ведомств. Данные о готовящейся встрече опубликовал канал «Русский дом в Израиле», они появились в 20-х числах октября.

В ведомстве также указали на ответственность за распространение недостоверной и заведомо ложной информации и призвали россиян руководствоваться только проверенной информацией из официальных источников.