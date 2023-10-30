В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Дагестане опровергли фейк об обсуждении переселения израильтян в регион

Елизавета Кондрикова
15:11 30.10.2023
Ранее канал «Русский дом в Израиле» анонсировал встречу с участием администрации Дагестана по вопросу переселения граждан Израиля в республику.
В Дагестане опровергли фейк об обсуждении переселения израильтян в регион
© Фото: Мария Ващук, РИА Новости
Читайте нас на:

В Министерстве образования и науки Дагестана опровергли информацию о подготовке проведения онлайн-встречи по вопросу переселения граждан Израиля на территорию республики при участии представителей властных структур Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Представители ведомства не принимали и не планируют принимать участие в мероприятиях с указанной тематикой», - говорится в сообщении ведомства.

К записи министерства также было прикреплено фото с информацией о предложении принять участие во встрече по поводу переселения, где было анонсировано присутствие представителей администрации Махачкалы, Минобрнауки, Министерства здравоохранения республики, Дагестанской таможни и других республиканских ведомств. Данные о готовящейся встрече опубликовал канал «Русский дом в Израиле», они появились в 20-х числах октября.

В ведомстве также указали на ответственность за распространение недостоверной и заведомо ложной информации и призвали россиян руководствоваться только проверенной информацией из официальных источников.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:53 Армия
В МО РФ заявили об уничтожении восьми ракет Storm Shadow, запущенных по Крыму
13:32 В стране и мире
Плененная ХАМАС немецкая студентка Шани Лук погибла
13:19 В стране и мире
Делом о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы займется ГСУ СК
13:01 В стране и мире
В Кремле солидарны со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав
12:59 В стране и мире
Путин проведет совещание, где будут обсуждены попытки Запада расколоть общество
Популярное
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.