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Цена на отдых в России на ноябрьские праздники поднялась до 15%

Анна Ушакова
14:03 30.10.2023
Стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15%.
Цена на отдых в России на ноябрьские праздники поднялась до 15%
© Фото: Oliver Berg, dpa, Global Look Press
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Отдых в России в ноябрьские праздники подорожал на 10-15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

«Праздничные туры по России выросли в цене на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен произошел в Кавминводах и Подмосковье», - говорится в сообщении АТОР.

Согласно данным АТОР, по сравнению с периодом ноябрьских праздников прошлого года спрос на туры в Россию вырос незначительно, однако страна заняла пятое место по востребованности направлений для отдыха. Наибольшим спросом пользуются Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, в частности, туры по Золотому кольцу, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Ассоциация привела статистику, по данным которой средняя стоимость тура в Краснодар на ноябрьские праздники составила 15,5 тысячи рублей, в Кавминводы - 43,4 тысячи рублей, а экскурсионные туры стоят от 11 до 15 тысяч рублей.

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