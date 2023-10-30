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Бойцы ЦВО провели тренировку по захвату украинского опорного пункта

06:14 30.10.2023
В подготовке бойцов участвуют военнослужащие с боевым опытом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигонах в тыловом районе зоны спецоперации штурмовые подразделения Центрального военного округа отрабатывают захват опорного пункта противника, его зачистку и удержание. Кадры подготовки показало Министерство обороны Российской Федерации.

По замыслу тренировки, получив данные от разведывательной группы, оснащенной БПЛА, снайперы скрытно заняли позиции и провели стрельбу по мишеням, которые имитируют пулеметные гнезда.

Затем штурмовые группы на БМП-2 и танках Т-80 окружили опорный пункт и под прикрытием огня бронемашин уничтожили условного противника. Закрепившись на местности, они отработали организацию системы связи, маскировку и ведение наблюдения.

Тренировки проводят военнослужащие с боевым опытом. Это является одной главных составляющих подготовки молодых бойцов.

«Это очень важно, когда военнослужащий имеет боевой опыт. Они учат, обучают», - отмечает командир штурмового отряда с позывным «Кит».

По его словам, желающих попасть в штурмовой отряд очень много.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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