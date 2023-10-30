В стране и мире В Кремле солидарны со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав Андрей Аркадьев Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о последствиях политики Запада, которая создает угрозу прямого столкновения ядерных держав. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Кремле солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны», - сказал представитель Кремля. На Сяншаньском форуме по безопасности глава российского оборонного ведомства предупредил о последствиях проводимой западными странами политики, создающей угрозу военного столкновения между державами, имеющими ядерное вооружение. Последствия действий Запада, направленные на эскалацию конфликта с Москвой, могут стать катастрофическими, подчеркнул Шойгу. Экспертное мнение и аналитика