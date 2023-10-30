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В Кремле солидарны со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав

Андрей Аркадьев
13:01 30.10.2023
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о последствиях политики Запада, которая создает угрозу прямого столкновения ядерных держав.
В Кремле солидарны со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав
© Фото: Минобороны России
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В Кремле солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны», - сказал представитель Кремля.

На Сяншаньском форуме по безопасности глава российского оборонного ведомства предупредил о последствиях проводимой западными странами политики, создающей угрозу военного столкновения между державами, имеющими ядерное вооружение. Последствия действий Запада, направленные на эскалацию конфликта с Москвой, могут стать катастрофическими, подчеркнул Шойгу.

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