Су-25 нанесли авиаудары с кабрирования по позициям ВСУ на Донецком направлении

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Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по позициям и технике украинских националистов на Донецком направлении. Кадры боевой работы экипажей Су-25 опубликовало Минобороны России.

Штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После этого экипажи выпустили тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром вылета.

«Выполнили взлет, набор высоты, выход в точку разворота, пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. С земли передовой авианаводчик подсказал, что цель была уничтожена. Победа будет за нами!» - рассказал летчик Су-25 с позывным «Буря».

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслуживают самолеты и готовят их к новым боевым вылетам.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.