В Москве прошел турнир по армейскому рукопашному бою

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В Московском дворце пионеров состоялось первенство образовательного комплекса «Воробьевы горы» по армейскому рукопашному бою, сообщает Министерство обороны РФ.

В соревнованиях приняли участие более 350 ребят из спортивных клубов, а также учебных заведений российского оборонного ведомства. Турнир проводился в честь участников военной операции по защите Донбасса, погибших на полях сражений.

В Москву приехали ребята из Севастополя, Ивановской, Костромской, Пензенской, Ярославской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Каждый спортсмен защищал честь своего клуба в своей возрастной группе.

Церемония открытия прошла в торжественной обстановке под звуки духового оркестра. В зале присутствовали замначальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, начальник отдела по работе с молодежью МО РФ Евгений Лукачев. Ишмуратова отметила, что турнир проводится ежегодно, и с каждым годом число участников только растет. Она также указала на роль воспитания при занятии спортом и формировании характера.

«Именно в спорте формируется характер - ребята учатся преодолевать какие-то препятствия, сначала они маленькие, потом с каждым годом взросления они увеличиваются», - сказала она.

Ишмуратова добавила, что занятия рукопашным боем помогут школьникам в дальнейшем не только постоять за себя, но и защитить слабого рядом. Она отметила, что участники соревнований - это еще и потенциальные военнослужащие, будущие защитники нашей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.