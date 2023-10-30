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Экс-футболист сборной Украины Алиев заявил, что всегда говорил на русском языке

Максим Крюков
11:24 30.10.2023
Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев отметил, что ему удобно разговаривать на русском.
Экс-футболист сборной Украины Алиев заявил, что всегда говорил на русском языке
© Фото: aliev_sasha8, Instagram*
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Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что всегда разговаривал на русском языке и никто не заставит его говорить на украинском.

«Я могу пытаться разговаривать по-украински, но я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Мне удобно разговаривать на русском. Я всегда на нем разговаривал», - цитирует Алиева портал ua.tribuna.com.

По его словам, это личное дело каждого человека, на каком языке он хочет общаться.

«Я хочу общаться так, как я считаю себе нужным. Я всегда разговаривал на русском, всегда. Да, не весь украинский язык я понимаю, но никто не заставит меня», - добавил бывший игрок украинской сборной.

Алиев, которому в этом году исполнилось 38 лет, родился в Хабаровске, играл за молодежные команды «СКА-Хабаровск» и столичного «Спартака», а также выступал за «Динамо» (Киев), в составе которого дважды становился чемпионом страны, «Локомотив» (Москва), днепропетровский «Днепр», «Анжи» (Махачкала), польский «Рух» и казахстанский «Тараз». Последними клубами для него стали любительские «Катандзаро» и «Интер» (Боярка).

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