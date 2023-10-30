Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

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МЧС России предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий. Согласно сообщению, ледяной дождь ожидается в ближайшее время и продлится до 15.00.

На дорогах ожидается гололедица. В связи с этим министерство настоятельно рекомендует водителям воздержаться от внезапных маневров - обгонов и опережений, желательно снизить скорость и увеличить дистанцию от впередиидущего транспорта.

МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также рекомендуется не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.