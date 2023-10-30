Пленный ВСУ заявил, что не стоит воевать за интересы США

Артем Артеменко призвал соотечественников сдаваться в плен и не идти на убой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Артем Артеменко призвал соотечественников не идти воевать за интересы США, а если мобилизовали - сдаваться в плен. Видеозапись с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«Не стоит умирать за американские чужие интересы», - сказал он.

Артем был мобилизован в июне. Сначала его отряд стоял в тылу на третьей линии. В августе после укомплектования убыл в район Северска.

Пленный указал на низкий уровень компетенции командования. По словам Артема, офицеры не владеют обстановкой на местах и наплевательски относятся к подчиненным. Его и сослуживцев отправили на позиции переднего края, которые уже фактически контролировали российские войска.

Прибыв на место, украинцы обнаружили, что и позиции, и бойцы ВСУ были уничтожены. При попытке вернуться обратно Артема и сослуживцев взяли в плен. Мужчина отметил достойное, человечное отношение к пленным со стороны российских бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.