Министр обороны ФРГ предупредил о возможной войне в Европе

Борис Писториус считает, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут оказать влияние на немецкое общество.

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Германия должна готовиться к возможности войны в Европе. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Мы должны снова привыкнуть к мысли, что угроза войны может возникнуть в Европе. Мы должны быть готовы к войне», - передает слова Писториуса немецкий телеканал ZDF.

Министр обороны считает, что конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на общество Германии. Также волнениям может поспособствовать конфликт на Украине.

По словам Писториуса, на данный момент Германия активно модернизирует армию. Он отметил, что бундесвер сильно изменится к концу этого десятилетия. Однако министр обороны отметил, что Германия сделает все, чтобы не допустить эскалации ближневосточного конфликта.