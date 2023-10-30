В Крыму задержали мужчину за передачу ВСУ данных об оборонительных сооружениях

По данным ФСБ, в марте 2023 года гражданин РФ собрал и передал представителю ВСУ сведения об оборонительных укреплениях полуострова с привязкой к географическим координатам.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене россиянина, который передал украинской стороне информацию об оборонительных сооружениях Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Как уточняет ведомство, в марте этого года гражданин РФ принимал участие в работах по оборудованию оборонительных укреплений полуострова, после чего передал представителю ВСУ данные об объектах с привязкой к географическим координатам.

Ленинский районный суд Севастополя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.