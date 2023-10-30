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Старший стрелок Везель уничтожил десять боевиков и эвакуировал троих раненых

00:01 30.10.2023
Анатолий Везель был на передовой позиции и вовремя заметил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой.
Старший стрелок Везель уничтожил десять боевиков и эвакуировал троих раненых
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Анатолий Везель, старший стрелок отряда «Барс-13»

Старший стрелок Анатолий Везель в составе 13-го отряда Российского добровольческого движения «Барс» уничтожает украинских националистов, выполняет задачи по захвату и уничтожению их укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов.

Украинские боевики попытались организовать атаку, чтобы вернуть под свой контроль утраченные позиции и атаковали наших бойцов. Анатолий Везель был на передовой позиции и вовремя заметил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой.

Ему удалось самостоятельно уничтожить прицельным огнем из стрелкового вооружения больше десяти военнослужащих ВСУ, не дав им прорваться. Под интенсивным минометным огнем противника Анатолий эвакуировал с поля боя троих боевых товарищей, а потом оказал раненому первую медицинскую помощь.

Хладнокровные действия Везеля дали возможность отразить несколько атак украинских боевиков, удержать позиции и не допустить прорыва противника на важном направлении. За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента России он награжден медалью «За Отвагу».

© Минобороны России

Рядовой Александр Ворончук, разведчик-оператор

Рядовой Александр Ворончук находился на замаскированном наблюдательном пункте и следил за передвижением противника на одном из направлений, где он пытался наступать. Он заметил, как выдвинулась штурмовая группа противника под прикрытием танка, и доложил об этом на командный пункт.

Александр передал координаты танка и корректировал работу артиллерии. Так танк был поражен, а штурмовая группа с потерями ушла в лесополосу.

После этого противник открыл артиллерийский огонь по наблюдателю, но рядовой Ворончук продолжал наблюдение. Он навел российскую артиллерию на отступающею штурмовую группу украинских националистов.

В результате огневого налета противник понес значительные потери и начал отступать, бросая раненых. В результате попытку атаки противника удалось сорвать и нанести боевикам значительные потери в живой силе и технике.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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