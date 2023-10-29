Даг Бэндоу предложил Западу начать переговоры с Россией как можно раньше, при этом показав свою готовность отменить санкции и вернуть активы.

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Экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу написал, что нежелание властей Украины двигаться в сторону переговоров с Россией может иметь неприятные последствия для Запада. Об этом сообщает «360».

«Только эскалация - формальное вступление союзников Украины в конфликт - могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», - считает политик.

Политик добавил, что западные союзники устали от «дорогостоящего пата» на поле боя, к тому же, по его мнению, у России есть серьезные преимущества.

Даг Бэндоу предложил Западу новую систему безопасности в Европе, в рамках которой у Украины будет нейтральный статус. Кроме того, по словам политика, США и ЕС должны как можно скорее начать мирные переговоры с Россией и показать свою готовность отменить санкции против российской стороны и вернуть ей замороженные активы.

Ранее конгрессмен Дэвидсон назвал досадным вмешательство США в переговоры России и Украины. По его словам, Запад не должен вмешиваться в этот вопрос. Он напомнил слова Шредера, что Украина отказалась от переговоров с Россией в 2022 году, поскольку была вынуждена советоваться с США в своих действиях.