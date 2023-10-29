В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США назвали отказ Зеленского от мирных переговоров фатальным для Запада

Алина Луговая
08:20 29.10.2023
Даг Бэндоу предложил Западу начать переговоры с Россией как можно раньше, при этом показав свою готовность отменить санкции и вернуть активы.
В США назвали отказ Зеленского от мирных переговоров фатальным для Запада
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpres
Читайте нас на:

Экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу написал, что нежелание властей Украины двигаться в сторону переговоров с Россией может иметь неприятные последствия для Запада. Об этом сообщает «360».

«Только эскалация - формальное вступление союзников Украины в конфликт - могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», - считает политик.

Политик добавил, что западные союзники устали от «дорогостоящего пата» на поле боя, к тому же, по его мнению, у России есть серьезные преимущества.

Даг Бэндоу предложил Западу новую систему безопасности в Европе, в рамках которой у Украины будет нейтральный статус. Кроме того, по словам политика, США и ЕС должны как можно скорее начать мирные переговоры с Россией и показать свою готовность отменить санкции против российской стороны и вернуть ей замороженные активы.

Ранее конгрессмен Дэвидсон назвал досадным вмешательство США в переговоры России и Украины. По его словам, Запад не должен вмешиваться в этот вопрос. Он напомнил слова Шредера, что Украина отказалась от переговоров с Россией в 2022 году, поскольку была вынуждена советоваться с США в своих действиях.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.