На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
Пострадавших нет, пожар был ликвидирован в течение получаса.
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На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар ночью. Оперштаб региона сообщил, что он был ликвидирован в течении получаса.
«В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений», - сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
В ведомстве отметили, что для предприятия и жителям близлежащих населенных пунктов угроза отсутствует. Сообщается, что причины возгорания устанавливаются.