Герой СВО вдохновил жителей Осетии на возрождение храма Георгия Победоносца

Офицер был трижды ранен и в благодарность за сохраненную жизнь решил все средства, полученные на реабилитацию, направить на восстановление древнего храма в его родном селе в Дзрия в Южной Осетии.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

История майора Котолова наглядно показывает, кто они - наши бойцы, из какого теста сделаны, и что на самом деле стоит за сухими сводками про их подвиги.

Майор Сослан Котолов на фронте с первых дней спецоперации, дважды был ранен, и средства, которые сейчас, дополнительно, выделяются государством бойцам в случае их ранения на реабилитацию, решил потратить не на себя - а направить эти деньги на восстановление давно разрушенного храма в его родовом селе Дзрия в Южной Осетии.

В 1990-е годы храм Святого Георгия Победоносца был разрушен в результате сильного землетрясения и несколько десятилетий стоял в руинах. Село Дзрия после того землетрясения тоже опустело. Из постоянно проживающих - там осталась одна семья.

Но Сослан верит, что восстановление храма, к которому вместе ним сейчас уже подключились все его сослуживцы и родственники - станет началом большого пути, и как только возродится храм - жизнь вернется и в древнее село.

А пока майор Котолов проходит восстановление в Цхинвале и уже рвется обратно – на фронт. На свое Южное - самое горячее направление - где сейчас куется наша общая большая победа. Из Южной Осетии репортаж Виталия Акиньшина.

Уроженец этих мест, российский офицер Сослан Котолов, показывает, как вместе с братом и односельчанами восстанавливает старинный православный храм святого Георгия Победоносца, в родном южно-осетинском селе Дзрия.

Практически с первых дней СВО, Сослан Котолов со своим подразделением на передовой. Сначала, на Донецком направлении, затем на Запорожском. Вернулся в родную Южную Осетию, чтобы подлечиться уже после третьего ранения, полученного в зоне СВО и почти все свое время, проводит здесь.

Решение восстановить древний храм, говорит Сослан он принял еще после первого ранения, в апреле 2022 года под Новомихайловкой в ДНР. Тогда, осколки украинского снаряда насквозь пробили его шлем и вонзились в голову. Уже придя в себя, вспоминает Сослан, понял, что выжил чудом. Тогда и принял решение и все полученные на реабилитацию отправил на восстановление храма.

«Наверное, с Божьей помощью я остался жив. Я так считаю. Когда мне показали шлем мой, общевойсковой, не реально было остаться в живых. И вот в госпитале, когда эти денежные начисления пришли, у меня сразу возникла мысль, что вот Бог дал мне эту возможность, наконец, построить храм. И вот по приезду уже на реабилитацию я с братом обговорил, что вот есть возможность, давай потихоньку начнем уже что-то делать», - рассказал военнослужащий ВС РФ Сослан Котолов.

Затем, было второе ранение уже в марте этого года под Авдеевкой. Во время штурма укреплений националистов, подорвался на мине, и снова госпиталь, и снова все выплаты Сослан Котолов отправил на строительство церкви. Так было и в этот, уже третий раз.

Весть о восстановлении храма, в небольшой Южной Осетии разлетелась мгновенно. Профессиональный каменщик, Валерий Цховребов говорит, что история героического земляка, тронула его до глубины души. Остаться в стороне, говорит он, просто не смог.

«Я еще знаешь, что почувствовал. Я, во-первых, пришел из-за Суса, когда историю услышал, что вот ранение получил туда сюда за счет этого и начали строить. За счет крови сделали, считается, человек ранен был, у него сердце такое больше сердце такое большое. Настоящий осетинский парень, с большого слова хороший, и я, когда историю услышал, я даже не думал», - рассказал мастер-каменщик Валерий Цховребов.

Восстанавливать старинный храм в селе Дзрия, говорит Сослан пришлось практически с нуля. Вот так это место выглядело, когда строители пришли сюда в первый раз. Заросшие кустарником, развалины церкви. А это самое начало работ. Сейчас спустя полтора года, строители уже заливают свод храма. Восстанавливают по фотографиям, сделанным уже в 20 веке. Ранних чертежей уже нет.

Смотрите подробнее в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой»