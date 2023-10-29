На Украине сообщили о силовом захвате храма канонической УПЦ под Киевом

Прихожане пришли утром в воскресенье на литургию и не смогли войти в храм, так как его опечатали и взяли под охрану люди в камуфляже.

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Троицкий храм в городе Ирпень, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, отняли у прихожан и передали под патронат раскольнической Православной церкви Украины. По информации Союза православных журналистов, клириков и прихожан выгнали, церковь закрыли.

Как сообщает сайт СПЖ, о захвате Троицкого храма стало известно утром 29 октября. Прихожане утром в воскресенье традиционно пришли на литургию, но не смогли войти в храм, так как его опечатали, и взяли под охрану люди в камуфляже.

Прихожане отметили, что настоятель ранее получал «угрозы от власти и радикалов», и не знают, как будет устроена жизнь духовных общин Ирпени дальше.

«На весь Ирпень остался лишь один действующий храм. Остальные или захвачены, или закрыты», - приводит СПЖ слова местных жителей.

Напомним, что православные христиане на Украине столкнулись с прессингом из-за нежелания официального Киева мириться с тем, что Украинская православная церковь связана с Московским Патриархатом. На Украине в противовес канонической УПЦ создана раскольническая ПЦУ, не признающая власть Москвы, и начался массовый процесс закрытия и передачи храмов и монастырей новой церковной структуре.

В начале октября 2023 года Совет по правам человека ООН во время слушаний по Украине заслушал видеозапись обращения митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Он назвал ужасной ситуацию, в которой оказались верующие Украинской Православной Церкви.

«Наши верующие страдают от насилия, сотни наших храмов захвачены, Свято-Успенская Печерская Лавра и Киевская духовная академия изгоняются из своих помещений. Многие епископы и верующие Украинской Православной Церкви, в том числе и я, сталкиваются с уголовными обвинениями за свои религиозные убеждения», - отметил епископ.

Он призвал мировое сообщество остановить попрание прав на свободу вероисповедания на Украине и не допустить принятие украинским парламентом закона о запрете УПЦ на территории Украины.