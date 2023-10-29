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На границе Сербии с Венгрией три человека погибли в результате перестрелки мигрантов

Дарина Криц
01:20 29.10.2023
Вблизи границы Венгрии произошла перестрелка между мигрантами. По меньшей мере трое погибших и один госпитализирован.
На границе Сербии с Венгрией три человека погибли в результате перестрелки мигрантов
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Вблизи сербско-венгерской границы произошла перестрелка между мигрантами. В результате нее погибли не менее трех человек. Еще один получил серьезное ранение. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на сербское гостелевидение RTS.

«Стрельба произошла на заброшенных сельскохозяйственных складах недалеко от деревни Хоргош, говорится в сообщении. На место происшествия было направлено большое количество полицейских», - опубликовал информацию американский канал.

Телеканал Euronews, сообщил, что инцидент произошел недалеко от венгерской границы, в заброшенных зданиях бывшего сельскохозяйственного предприятия, «где разбили лагерь нелегалы». Раненый госпитализирован. Местные жители рассказали, что стрельба была долгой, продолжалась до утра.

Полиция начала проводить расследование. Ведется выяснение обстоятельств произошедшей перестрелки.

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