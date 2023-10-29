Скончался экс-игрок НХЛ Джонсон, которому во время матча рассекли шею коньком

Во время субботнего матча Адам Джонсон случайно столкнулся с соперником. Небольшой инцидент стоил ему жизни.

© Фото: HC Pittsburgh Penguins, Globallookpress

Во время субботнего матча Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) бывшему игроку НХЛ и хоккеисту клуба «Ноттингем Пантерз» Адаму Джонсону рассекли шею коньком, после чего спортсмен скончался. Ему было всего 29 лет.

«Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером», - говорится в сообщении на официальной странице «Ноттингем Пантерз» в соцсети X.

Джонсон во время матча столкнулся с игроком соперника и упал на лед. Несмотря на кровь, спортсмен поднялся и попытался уйти с арены. Матч был продолжен, а сам Джонсон позже скончался в больнице.

Хоккеист сыграл 13 матчей в составе «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате НХЛ.