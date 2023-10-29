СК ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе

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В частном жилом доме в Волновахе обнаружили девять тел, СК РФ по Донецкой Народной Республике возбудил уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Обстоятельства происшествия не приводятся, однако известно, что у всех девяти человек были огнестрельные ранения. Согласно сообщению СК, среди жертв неизвестного убийцы было семь взрослых и двое детей, об этом пишет RT.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ, где речь идет об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних. Сотрудники Следственного комитета и оперативные службы ведут работу по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению личности преступника или преступников.