Пять человек погибли в ДТП на Камчатке

На трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково столкнулись две иномарки с последующим возгоранием, пятеро погибших.

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Пять человек погибли в результате ДТП в Камчатском крае. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 39-ом километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в Елизовском муниципальном районе. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что два автомобиля - Infiniti и Mitsubishi Pajero - столкнулись на трассе. Затем они загорелись.

«Пожарные осуществляли пролив конструкций автомобилей, а спасатели с помощью специального гидравлического инструмента извлекли из автомобилей тела погибших. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю», - опубликовало информацию на своем сайте региональное МЧС.