За сутки ВСУ 19 раз обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой республики. Выпущено 60 боеприпасов, пострадавших нет.

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В период с 00:00 27 октября по 00:00 28 октября украинские националисты 19 раз открывали огонь по территории ДНР. Всего было выпущено 60 различных боеприпасов.

Обстрелу подверглись три населенных пункта - Гольмовский, Ясиноватский район и город Донецк с четырьмя его районами. Информацию опубликовало представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Гольмовский, Ясиноватский район, столица город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», - написало представительство в Telegram-канале.

Нет информации о жертвах среди гражданского населения. Сообщается о повреждении жилого домостроения в Куйбышевском районе Донецка, о повреждениях гражданской инфраструктуры сведений нет.

На Донецком направлении военнослужащие ВСУ 14 раз произвели выстрел противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM и артиллерии калибра 155 миллиметров.

На Горловском - четыре обстрела из артиллерии калибра 152 миллиметра. На Ясиноватском был один обстрел из 155-миллиметровой артиллерии.