Рабочая горячка: завод в Ленобласти страдает от проблем с алкоголем

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Пол 8-го утра - на проходной машиностроительного завода очередь к алкотестеру - иначе просто не попадешь на работу. Если приборы покажут критические градусы - придется идти домой, чтобы проспаться. За смену на заплатят, плюсом штраф в 5 тысяч рублей. Однако даже столь суровые меры здесь не помогают - после очередной получки или праздников на смену не выходит треть всех рабочих.

«Мы понимаем, что это болезнь, не всегда доходят наши мотивационные речи, штрафы, упреки, люди просто не справляются с этим и не выходят на работу», - сказал начальник литейного цеха Евгений Добрев.

Хороший сварщик или литейщик может зарабатывать здесь больше 150 тысяч рублей в месяц, есть все возможности для профессионального роста, а для досуга - свой спортклуб с турнирами по настольному теннису и шахматам. Но рабочие все равно выпивают, некоторых даже отправили «закодироваться» от алкоголя за счет предприятия. Все возможные меры борьбы с «зеленым змием» здесь исчерпали - и поэтому руководство завода просит ввести в поселке «сухой закон».

«Специалисты не пугались алкотестера на входе, это уже стало поводом обратиться, попросить сократить время продажи алкоголя. Смена у нас до 8, сотрудники после 8 уже должны идти домой к семьям, а не за бутылкой», - заявил помощник руководителя предприятия Михаил Прохоров.

Продавать алкоголь в Ленинградской области сейчас можно до 10 часов вечера, завод официально обратился в администрацию региона, чтобы сократить это время до 8 вечера. Местные власти на своем уровне принять такое социально взрывоопасное решение не могут, но готовы поддержать его, если придет команда «сверху».

Большинство жителей поселка Назия обижены такой "дурной" славой и возможному введению "сухого закона" отнюдь не рады. Получается, что если продажу алкоголя ограничат только у них - будет пятно на репутации всего населения, даже непьющего. Да и на сами рабочие завода к инициативе начальства относятся скептически.

«Народ - он как пил, так и будет пить, кто хочет он и будет пить, люди дома отдыхают, в выходные. Имеет право отдохнуть человек», - счел слесарь Игорь Щербаков.

Пессимистично инициативу с ограничением продажи алкоголя относятся и там, где его продают. В торговых точках уверены - «сухой закон» приведет к росту потребления «суррогатов».

Подробнее смотрите в сюжете Павла Кутаренко для телеканала «Звезда»