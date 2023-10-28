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Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

Ирина Елагина
21:08 28.10.2023
Актриса почти 75 лет служила в московском театре им. Е. Вахтангова.
Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова
© Фото: Александр Максимов РИА Новости
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В возрасте 96 лет скончалась внучка Максима Горького, актриса московского театра им. Е. Вахтангова Дарья Пешкова. Об этом сообщила пресс-служба театра, в котором Дарья Максимовна служила 75 лет.

«Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным», - говорится в некрологе на сайте театра.

Дарья Пешкова - внучка писателя Максима Горького, родилась в Италии и после возвращения семьи из эмиграции в 1930 году всю жизнь прожила в Москве. После окончания Щукинского училища поступила в Вахтанговский театр на Арбате и оставалась его актрисой 75 лет.

В ее репертуаре не было крупных ролей, но все они - а их около 50 - были заметными. Она работала с Рубеном Симоновым и Борисом Захавой,  Юрием Любимовым и Романом Виктюком. Как говорят коллеги Пешковой, «ее жизнь в театре заставляет вспомнить слова Станиславского: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры».

Театр выразил соболезнования большой семье актрисы - ее потомки связаны с театром и дипломатической службой.

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