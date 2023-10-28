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Две молдавские телекомпании оштрафовали за трансляцию российских каналов

Ирина Елагина
18:33 28.10.2023
В решении о санкциях отмечено, что телекомпании обошли запрет на трансляцию программ, нарушающих информационную безопасность Молдавии.
Две молдавские телекомпании оштрафовали за трансляцию российских каналов
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Globallookpress
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Двум молдавским телекомпаниях придется заплатить крупный штраф за нарушение запрета на трансляцию российских каналов на территории страны. Об этом сообщило Радио Sputnik.

«Санкции были введены в связи с невыполнением обязанности обеспечить защиту национального аудиовизуального пространства», - говорится в решении Молдавского Совета по телерадиовещанию.

Как обход запрета на трансляцию программ, нарушающих информационную безопасность Молдавии, был расценен показ «военно-тематических, информационных и информационно-аналитических программ» таких каналов, как «Первый», НТВ, РБК.

По указанию СТР телеканалы обязаны в течение суток убрать из эфира российские каналы. Сумма штрафа за нарушение  составит 290 тысяч леев (16 тысяч долларов).

Ранее сообщалось о реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на блокировку 22 русскоязычных новостных сайтов в Молдове, так как по мнению Кишинева, они «используются в информационной войне против Республики Молдова». В МИД РФ ограничение свободы слова назвали откровенно враждебный шаг.

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