Две молдавские телекомпании оштрафовали за трансляцию российских каналов
Двум молдавским телекомпаниях придется заплатить крупный штраф за нарушение запрета на трансляцию российских каналов на территории страны. Об этом сообщило Радио Sputnik.
«Санкции были введены в связи с невыполнением обязанности обеспечить защиту национального аудиовизуального пространства», - говорится в решении Молдавского Совета по телерадиовещанию.
Как обход запрета на трансляцию программ, нарушающих информационную безопасность Молдавии, был расценен показ «военно-тематических, информационных и информационно-аналитических программ» таких каналов, как «Первый», НТВ, РБК.
По указанию СТР телеканалы обязаны в течение суток убрать из эфира российские каналы. Сумма штрафа за нарушение составит 290 тысяч леев (16 тысяч долларов).
Ранее сообщалось о реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на блокировку 22 русскоязычных новостных сайтов в Молдове, так как по мнению Кишинева, они «используются в информационной войне против Республики Молдова». В МИД РФ ограничение свободы слова назвали откровенно враждебный шаг.