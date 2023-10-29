В Запорожье показали работу ружья для поражения FPV-дронов без прицеливания

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На импровизированной выставке в Запорожье программе «Военная приемка» продемонстрировали ружье для уничтожения FPV-дронов, которое используется в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказали создатели комплекса, данное ружье создается с учетом того, что противник регулярно обновляет арсенал своих беспилотников.

«На сегодняшний день дроны противника используют более мощные системы связи с оператором. В нашем ружье используются модули мощностью более 50 ватт - для того, чтобы гарантированно "загасить" дрон противника», - рассказал один из конструкторов комплекса.

Данное ружье российские военнослужащие уже использовали на Херсонсоком направлении. Разработчики уже получили положительные отзывы.

«На радиусе 1,5 километров делается "пятно" более 300 квадратных метров. То есть точности наведение не требуется», - отметил разработчик.

Ружье отличает простота и надежность. Оно способно работать на протяжении 40 минут в режиме глушения всех частот, но также имеется функция подавления определенного диапазона. Для поражения дрона нужно лишь выбрать частоту, навести оружие и держать спуск до тех пор, пока беспилотник не рухнет или не зависнет в воздухе.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Антидроны. Невидимый щит» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Съемочная группа отправилась в зону проведения СВО, посетила несколько выставок вооружения в разных уголках мира и побывала на трех крупных предприятиях, чтобы узнать, как развивается гонка вооружений между дронами и системами их подавления.