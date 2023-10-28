Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться монстра, которого вырастил на Украине

По словам главы МИД РФ, Зеленский и его сподвижники все меньше слушают страны Запада и все больше выступают с претензиями к ним.

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Западные страны начинают побаиваться из-за того, какого монстра они вырастили на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью БелТА.

Сергей Лавров отметил, что это происходит с учетом того, что Зеленский со своими сподвижниками уже мало слушают Запад и все больше выступают с претензиями о недостаточном количестве оружия и денег.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров открыл выставку, посвященную адмиралу Феодору Ушакову. Открытие выставки состоялось в главном здании МИД России.