В стране и мире Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Игнат Далакян Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. © Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные официального ресурса по оповещению населения. Как передает ТАСС, сообщения о воздушной тревоги стали поступать в 10:53 по московскому времени. По всей территории Украины они распространились в течение трех минут. Ранее в Одесской области жители услышали взрывы. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика