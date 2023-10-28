Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные официального ресурса по оповещению населения.
Как передает ТАСС, сообщения о воздушной тревоги стали поступать в 10:53 по московскому времени. По всей территории Украины они распространились в течение трех минут.
Ранее в Одесской области жители услышали взрывы. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны.