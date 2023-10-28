МО РФ показало кадры уничтожения украинских боевиков под Спорным

Военнослужащие ЮВО нанесли как минимум четыре удара по позициям противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Южного военного округа успешно уничтожили позиции украинских националистов, которые располагались в районе населенного пункта Спорное в Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовало российское Министерство обороны.

Судя по кадрам, военнослужащие ЮВО нанесли по позициям боевиков как минимум четыре удара. Некоторые из них пришлись по окопам, где укрывались боевики.

Ранее Минобороны показало кадры работы гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения спецназа. С помощью противотанкового ракетного комплекса они уничтожили танк противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов