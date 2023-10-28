Армия Армия Армия

МО РФ показало кадры уничтожения украинских боевиков под Спорным

11:33 28.10.2023
Военнослужащие ЮВО нанесли как минимум четыре удара по позициям противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие Южного военного округа успешно уничтожили позиции украинских националистов, которые располагались в районе населенного пункта Спорное в Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовало российское Министерство обороны.

Судя по кадрам, военнослужащие ЮВО нанесли по позициям боевиков как минимум четыре удара. Некоторые из них пришлись по окопам, где укрывались боевики.

Ранее Минобороны показало кадры работы гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения спецназа. С помощью противотанкового ракетного комплекса они уничтожили танк противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:34 В стране и мире
Израиль пропустит в Газу грузовики с провиантом, водой и медикаментами
11:00 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
10:57 В стране и мире
Видео
Отель Kamarooms горит в Татарстане на площади 4 000 квадратов
10:38 В стране и мире
Видео
ЦАХАЛ ночью ударил истребителями по 150 подземным объектам в секторе Газа
10:29 В стране и мире
В ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку наземной операции
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.