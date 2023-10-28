На севере Москвы трое неизвестных ранили ножом посетителя кафе

На Михалковской улице в столице трое неизвестных ранили ножом находившегося в кафе мужчину и скрылись с места происшествия.

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На севере Москвы в одном из кафе на Михалковской улице произошло нападение на посетителя. Трое мужчин ранили его ножом и скрылись с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.

«По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавший направлен в больницу», - сообщает агентство.

Приводятся данные, что трое мужчин вошли в кафе. Затем между ними и пострадавшим произошел конфликт, во время которого его ранили ножом. Затем они скрылись на автомобиле каршеринга. Полиция работает над розыском и задержанием подозреваемых.

На месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются все детали произошедшего инцидента. Нет сведений, пострадал ли кто-либо еще во время данной стрельбы.