На севере Москвы трое неизвестных ранили ножом посетителя кафе
На севере Москвы в одном из кафе на Михалковской улице произошло нападение на посетителя. Трое мужчин ранили его ножом и скрылись с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.
«По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавший направлен в больницу», - сообщает агентство.
Приводятся данные, что трое мужчин вошли в кафе. Затем между ними и пострадавшим произошел конфликт, во время которого его ранили ножом. Затем они скрылись на автомобиле каршеринга. Полиция работает над розыском и задержанием подозреваемых.
На месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются все детали произошедшего инцидента. Нет сведений, пострадал ли кто-либо еще во время данной стрельбы.