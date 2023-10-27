При столкновении автобуса и машины с мигалкой в Москве пострадали четыре человека

Авария произошла вечером 27 октября на Таганской улице рядом с метро «Марксистская».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Баранов Владимир Globallook Press

По меньшей мере трое пассажиров рейсового автобуса пострадали в ДТП вечером 27 октября в центре Москвы. Травмирован и вероятный виновник аварии - водитель иномарки, который врезался в автобус на Таганской улице рядом с метро «Марксистская».

По информации департамента транспорта столицы, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. Он следовал по маршруту е70.

На снимках, которыми очевидцы поделились в соцсети, видна разбитая иномарка черного цвета с мигалкой. При ударе у нее оторвало колесо, всмятку водительская дверь. Автобус после столкновения с легковым автомобилем врезался в фонарный столб.

По данным мэрии, в аварии пострадали трое, по информации РИА Новости из силовых структур - четверо.



На месте аварии по-прежнему находятся оперативные службы. С пострадавшими работают медики.