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Командир расчета с позывным «Винни» показал кухню «Градов» в зоне СВО

Валентин Гвоздев
Ирина Елагина
20:45 27.10.2023
На счету бойцов реактивной батареи имени Судоплатова сотни единиц подбитой техники неприятеля.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Больше тысячи человек потеряли украинские боевики на Краснолиманском направлении за неделю. Уничтожено 20 боевых бронемашин, 14 автомобилей и три орудия. Противник пытался прорвать нашу оборону 45 раз. Подразделения группировки войск «Центр» отразили все атаки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Об успехах наших бойцов - в репортаже Валентина Гвоздева.

Реактивная артиллерия Центрального военного округа каждый день наносит поражение националистам на Краснолиманском направлении. Работают «Грады» по площадям, а, значит, и цели у них внушительные.

Темп стрельбы уменьшен специально, чтобы машина не раскачивалась. Упоры, фиксирующие боевую машину расчет не использует. Так артиллеристы могут оперативно уйти от возможного ответного удара.

Реактивная батарея имени Судоплатова регулярно срывает планы неонацистов на Краснолиманском направлении. На ее счету сотни единиц выведенной из строя техники противника, а потери врага в живой силе исчисляются тысячами.

«За последние дни мы поразили скопление техники противника и скопление личного состава по данным разведки. Разведчики нам дали цели, что в ночное время суток есть скопление техники, и мы ее поразили», - рассказал командир реактивной батареи позывной «Спонсор».

Восемь снарядов по позициям националистов, и машина меняет огневую позицию. Наводка, пристрелочный выстрел, и еще четыре снаряда «уходят» на позиции боевиков. Противник, решил воспользоваться дождливой погодой, в которую беспилотники неэффективны, чтобы провести ротацию, и подвезти на позиции боеприпасы. Однако, разведку ведут и с земли, ни одно действие боевиков не остается незамеченным.

Боевые машины всегда должны быть готовы к выполнению задачи. Отстрелявшись, «Грады» спешат к пункту заряжания, который здесь бойцы ласково называют «кухней».

«На данный момент машина приехала на кухню, сейчас она будет кормиться, если нашими словами объяснять, если по-простому, то после каждого залпа выезды боевого расчета машина приезжает и начинает заряжаться», - рассказал командир боевого расчета позывной «Винни».

На Краснолиманском направлении боевики киевского режима ежедневно предпринимают попытки атаковать, однако, раз за разом артиллерия сводит их усилия на нет.

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