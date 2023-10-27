Ученые сняли с коптера, как катастрофически обмелела Волга

Суда стоят на мели в ожидании «большой воды», новые острова и песчаные косы - почему Волга перестала быть великой рекой, выяснила съемочная группа «Звезды».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Агентство водных ресурсов приняло решение изменить график водосброса на двух гидро-эелектростанциях из-за обмеления Волги. Резкое падение уровня воды в великой русской реке началось около месяца назад. Об этом сообщали жители Нижнего Новгорода, Саратова, Ульяновска и других городов. Проблему подняли в Госдуме. В причинах ее возникновения и возможных вариантах решения разбирался Олег Лавров.

Когда Людмила Зыкина впервые исполнила знаменитую песню про Волгу в 62-м году, у великой реки не было конца и края. Теперь голубая дорога страны прерывается в Нижегородской области.

На кадрах 15-километровый участок на Волге, расположенный выше по течению от Нижнего Новгорода - головная боль всех речников. Практически ежегодно в навигацию при прохождении этого мелководного участка от Городца до Балахны крупные суда или встают на мель, или ждут попусков воды из Горьковского водохранилища, чтобы уровень был достаточный для прохождения.

Вопрос обмеления подняли на заседания в Госдуме. Спикер парламента призвал разобраться в причинах. Серьезное падение уровня воды Волги грозит экологической катастрофой, заявил спикер парламента.

«Надо разобраться и пригласить руководителя компании «Русгидро», чтобы заслушать их относительно ситуации на Волге», - председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Найти решение проблемы низководного участка в Нижегородской области пытаются не первый год. В регионе проходили десятки общественных слушаний, посвященных строительству нового низконапорного гидроузла. Из-за споров между чиновниками и экологами вопрос о начале строительства отложили в дальний ящик. Более 95% жителей этих территорий подписали петицию против. В Советском Союзе при строительстве каскада ГЭС в вопросе затопления земель особо не церемонились, все решалось в приказном порядке.

«Все наши гидроузлы привели к исчезновению естественного течения реки Волга. При затоплении территорий ничего не сносили и не убирали, начинается гниение, разложение и так далее», - отметила эколог Клара Романова.

Создание нового гидросооружения под Нижним Новгородом подняло бы уровень воды на проблемном участке, но тогда бы произошло затопление территории площадью около 10 квадратных километров. Строительство дополнительной камеры шлюза на Нижегородской ГЭС и углубление фарватера – возможный вариант решения проблемы.

«Это, во-первых, дешевле, во-вторых, быстрее по времени и, главное, нет экологических рисков. Надо реконструировать старые шлюзы, углублять фарватер и строить дополнительную ветку. Это все решит наши проблемы», - заявил председатель комитета по экологии Нижегородского законодательно собрания Владислав Атмахов.

Этой осенью острую нехватку воды в Волге ощутили и жители Саратовской области. Впервые с 1988 года отметка уровня воды составила чуть менее 14 метров. Критически низкий уровень в последние годы и на Куйбышевском водохранилище. А показания этого года стали новым антирекордом за все время наблюдений.

Жители Саратова рассказывают, что Волга изрядно обмелела. Появились новые острова, до которых люди могут дойти пешком.

В Татарстане из-под воды показался затопленный остров «Вороний куст», остатки жилых построек 16-18 веков вместе с булыжной мостовой - один из бывших главных торговых путей еще в Российской империи тоже теперь на поверхности.

На кадрах коптера видно, что уровень воды в Волге около Ульяновска на два метра ниже нормы. Примерно 51 метр по Балтийской системе. Тогда как нормальный показатель - 53 метра. Не только новые острова, но и целые песчаные косы меняют внешний облик местности.

«Сейчас большая экологическая катастрофа. Об этом не все говорят, но люди кто занимаются вопросами экологии - они это знают. Экология лучше не становится. С каждым годом ситуация все ухудшается и ухудшается», - отметил доцент кафедры биологии и химии УлГПУ, кандидат биологических наук Михаил Карипов.

Проблемы в регулировании уровня воды возникают из-за сложности прогнозирования ее притока. Плюс учитываются интересы различных пользователей водных ресурсов. Рыбхозам, промышленникам, сельскому хозяйства и водному транспорту в разные сезоны необходим разный уровень воды в Волге.

«Мы работаем по указанию Росводресурсов. Расход был на 15%-20% ниже многолетних. Это обуславливается тем, что приток воды был ниже нормы. Такая сложилась погода», - пояснил инженер-гидролог Нижегородской ГЭС Дмитрий Краличев.

Для решения многочисленных проблем Волги существует целый ряд федеральных проектов. Из госбюджета выделяются средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений, очистки берегов и поднятии со дна затонувших судов. Однако, ключевые причины приводящие к нарушению водного баланса в этих проектах почти не затрагиваются.