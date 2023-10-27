Андрей Макаревич* избавился от недвижимости в России

Известный музыкант переписал свое имущество в Москве и Подмосковье на сына и сестру.

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Известный рок-музыкант Андрей Макаревич* избавился от статуса собственника недвижимого имущества в Москве и Подмосковье. По информации «Лайф», популярный исполнитель переписал свои доли на родных.

В частности, речь идет о квартире в исторической сталинке - доме работников ВЦСПС на Ленинском проспекте, которую он отписал сыну, актеру Ивану Макаревичу. Кроме того, собственника поменял и особняк в Истринском районе - музыкант оформил его на сестру, танцовщицу Наталью Макаревич.

По оценкам экспертов, стоимость квартиры Макаревича составляет примерно 27 млн рублей, а дом в истринском «Павлово» - до 800 млн рублей.



Ранее сообщалось, что Минюст исключил из реестра иноагентов порядка 60 граждан и компаний. Как подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко на заседании Госдумы, закон об иноагентах не является репрессивным, а носит профилактический характер.

* Андрей Макаревич - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.