В ХАМАС заявили, что США руководят боевыми действиями против сектора Газа

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Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что американские военные руководят боевыми действиями против группировки и сектора Газа. Цитаты члена группировки приводит РИА Новости.

По словам представителя ХАМАС, целью США является уничтожение образа палестинского движения, чтобы лишить ХАМАС поддержки, тем самым «сокрушив ХАМАС и сектор Газа». Он также напомнил о военных поставках армии Израиля от Штатов.

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», - заявил Машааль.

Вчера в МИД России сообщили о прибытии делегации ХАМАС в Москву с дипломатическим визитом. Профессор МГИМО в интервью «Звезде» рассказал, что могло оказаться целью визита представителей группировки в Россию.