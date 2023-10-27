В стране и мире Палестино-израильский конфликт Израильская флотилия совершила ночной рейд на юге сектора Газа Елизавета Егорова Ночью израильская флотилия атаковала военную инфраструктуру ХАМАС на юге сектора Газа. © Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces Читайте нас на: Армия Израиля сообщила о проведении ночного рейда с моря на юге сектора Газа. В ходе миссии 13-я флотилия атаковала военную инфраструктуру палестинских боевиков ХАМАС. «Ночью солдаты 13-й флотилии ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд с моря на юге сектора Газа», - сообщил официальных канал израильской армии. Рейд проходил на территории, где расположены военные морские силы боевиков. В операции принимали участие корабли и самолеты ЦАХАЛ. Ранее стало известно, что одна из ракет боевиков попала в жилой дом в Тель-Авиве. В ходе удара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Экспертное мнение и аналитика