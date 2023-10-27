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Израильская флотилия совершила ночной рейд на юге сектора Газа

Елизавета Егорова
15:30 27.10.2023
Ночью израильская флотилия атаковала военную инфраструктуру ХАМАС на юге сектора Газа.
© Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces
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Армия Израиля сообщила о проведении ночного рейда с моря на юге сектора Газа. В ходе миссии 13-я флотилия атаковала военную инфраструктуру палестинских боевиков ХАМАС.

«Ночью солдаты 13-й флотилии ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд с моря на юге сектора Газа», - сообщил официальных канал израильской армии.

Рейд проходил на территории, где расположены военные морские силы боевиков. В операции принимали участие корабли и самолеты ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что одна из ракет боевиков попала в жилой дом в Тель-Авиве. В ходе удара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

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