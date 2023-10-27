ВСУ не считаются с потерями в попытке занять позиции ВС РФ в Запорожской области

Киевские боевики пытаются прорвать оборону в Запорожской области. Разведка засекла очередную группу националистов - на ее уничтожение выдвинулся спецназ. Киев в надежде занять позиции ВС РФ не считается с потерями и отправляет людей на убой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В районе Вербового в Запорожской области снайперы спецназа «Осман» движутся по переднему краю в поисках целей. Развалины вокруг - это все, что осталось после украинских артобстрелов. Несколько месяцев киевский режим пытается прорвать оборону. И снова разведка замечает движение боевиков.

«Противник скрылся в окопах, в траншее. Сейчас постараемся кинуть из АГС, автоматического гранатомета, снаряды прямо в траншею», - говорит командир подразделения с позывным Скиф.

С воздуха хорошо просматривается пристрелянная позиция. Противник уже не первый раз пытается занять этот рубеж. Российская ствольная артиллерия не дает противнику отойти. Снаряды ложатся именно туда, куда боевики хотели отвести силы. Подобные вылазки на линии Работино - Вербовое противник предпринимает по нескольку раз на день.

«Последнее время противник ведет себя отвратительно, хулиганит постоянно. Пытается зайти небольшими группами. Наши бойцы оказывают им хорошее сопротивление», - объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным Танцор.

Один из рубежей боевики пытались удержать больше месяца. Российская артиллерия полностью разрушила блиндажи и окопы. Командиры противника, не желая замечать потери, продолжают гнать сюда отряды.

«Штурмовые группы, вот это штурмовое мясо, вы на одном из видео видели. Собственно, они здесь безвестно, бесславно и гибнут», - добавляет Танцор.

По ночам - самая активная работа. Когда земля и лес остывают, в тепловизоры хорошо видны позиции противника, движение его сил. Также работают и другие системы, которые позволяют засечь технику на большом расстоянии.

Под Работино уничтожены сразу нескольких бронемашин. Экономя снаряды, ВСУ отказались от мощной артподготовки перед заброской на передний край. Да и наши регулярные удары по тылам мешают подвозу боеприпасов. С конца весны, все лето и сейчас противник пытается рассечь линию фронта пополам - найти выход к Токмаку, а за ним и к Азовскому морю. Но цели, поставленные Киевом для так называемого контрнаступа до сих пор успехом не увенчались.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.