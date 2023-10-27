Политолог Арямова: власти США «успокаивают общественность», требуя отчетов о помощи Киеву

По словам эксперта, подобные заявления адресованы внутренней аудитории, чтобы успокоить налогоплательщиков, которые не рады отдавать огромные средства Украине.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Aimee Dilger, Keystone Press Agency, Globallookpress

Историк и политолог Анна Арямова в беседе со «Звездой» рассказала, что американские заявления, в частности слова спикера палаты представителей США Майка Джонсона, об отчетности выделяемого финансирования Украине направлены для внутренней аудитории.

«Все эти заявления для того, чтобы успокоить внутренних оппонентов и налогоплательщиков, которые не очень рады отдавать огромные средства Украине, но которые они услышали только по новостям, и то не все. Это такой способ успокоить общественность», - рассказала Арямова.

По мнению специалиста, такие заявления американских политиков являются популизмом, который создает видимость отчетности за выделяемые средства.

«Военные поставки и средства, которые на это будут выделяться, увеличиваются, безусловно. Причем значительно. Поэтому нужно как-то успокаивать тех, кто наточен на решение внутриполитических вопросов и не желает такое количество средств отдавать», - объяснила эксперт.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что представители Республиканской партии в США все больше недовольны финансированием Украины. Группа республиканцев в американском сенате представила новый законопроект, в котором не предусматривалась помощь Украине.