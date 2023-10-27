ФСБ пресекла деятельность трех групп разведки Украины в Запорожье

Согласно сообщению ФСБ, злоумышленники склоняли жителей региона к сбору и передаче данных, способных нанести ущерб безопасности РФ.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ

Федеральная служба безопасности в ходе спецоперации в Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению ФСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны администраторы таких информационных ресурсов украинских СМИ, как «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь - Це Украина». Ведомство отмечает, что данные ресурсы использовались для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей Запорожской области.

ФСБ информирует, что задержанные склоняли жителей региона к сбору и передаче данных о местах дислокации и передвижения военнослужащих РФ, а также техники и данных, которые могли нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Ранее агент Украины был нейтрализован российскими сотрудниками спецслужб в Твери. Сообщалось, что злоумышленник планировал теракт в тверском военкомате.